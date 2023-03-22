‘Ben senin kapıcın mıyım?’ sözü sonu oldu! 26 yaşındaki Uğur'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video
Konya’da 26 yaşındaki Uğur Kolçak’ın geçen Pazar günü eğlence mekanının çıkışında öldürülmesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Kolçak’ın gazinonun kapısında durduğu sırada yanına gelen başka bir gazino sahibinin ‘kapıyı aç’ demesine sinirlenip, ‘Ben senin kapıcın mıyım?’ dediği, bu sırada çıkan kavgada kaçmak isterken vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
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