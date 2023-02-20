‘Beni özel hastaneye götürmeyin’ demişti: Hatay’daki depremzededen haber var | Video

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem Hatay’ı da yıkmıştı. Felaketin 138. Saatinde enkazdan sağ çıkarılan, Emine Doğu, “Beni özel hastaneye götürmeyin” ifadelerini kullanmıştı. Adana Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzede, yaşadığı kabusu ve tedavi sürecini SABAH’a anlattı.