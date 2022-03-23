Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar | Video

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Müşteri ile market çalışanı arasındaki kavga güvenlik kamerasında | Video 23.03.2022 | 11:47
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kişinin cebinden çaldıkları kredi kartının “Temassız” özelliğiyle benzin alan ve iki bin 875 liralık alışveriş yapan iki kişiyi alışveriş yaptıkları noktalardan adım adım iz sürerek ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ederek kısa sürede yakaladı.