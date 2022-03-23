Benzin alıp alışveriş yaptılar! Adım adım iz sürerek yakaladılar | Video

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kişinin cebinden çaldıkları kredi kartının “Temassız” özelliğiyle benzin alan ve iki bin 875 liralık alışveriş yapan iki kişiyi alışveriş yaptıkları noktalardan adım adım iz sürerek ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit ederek kısa sürede yakaladı.

İstanbul'da M.A. (21) ve yabancı uyruklu A.A.C. (21) isimli iki kişi; Bağcılar İlçesi'nde H.K. isimli kişinin cebinden çaldıkları kredi kartının "Temassız" özelliğiyle benzin aldı ve alışveriş yaptı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. İki yankesicinin; H.K.'nın kredi kartıyla toplamda iki bin 875 liralık alışveriş yaptığı tespit edildi. Yaralama, yağma ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından dolayı kayıtları olan iki şüpheli; alışveriş yaptıkları noktalardan adım adım iz süren ve güvenlik kamera görüntülerinden kimliklerini tespit eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. "Yankesicilik" ve "Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu A.A.C. hakkında ayrıca "Sınır Dışı Edilme" işlemleri başlatıldı.