Benzin deposunda uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı | Video
Yurt dışından Mersin'e gelen bir otomobilde yapılan aramada, benzin deposuna özel yaptırılan bölmede 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli R.M.A. gözaltına alındı.
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