Video Yaşam Benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada | Video

Benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada | Video

Benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada | Video
30.06.2021 | 10:28

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Zeytinburnu’nda bir benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu’na (29) çarparak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Hafif yaralanan gazeteci, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

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Olay geçtiğimiz Cumartesi akşamı Zeytinburnu Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'nde bir benzin istasyonunda yaşandı. Benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu'na (29) çarptı. Sürücü olaydan sonra hiç birşey olmamış gibi kaçtı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan gazeteciye benzin istasyonunda çalışanlar yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

Tasmanoğlu Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

"KENDİLERİNİ TANIMIYORUM AMA GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE KASITLI YAPILMIŞ GİBİ DURUYOR"
Olay anını anlatan Tasmanoğlu, "Geçtiğimiz cumartesi evden çıktım. Kuzenlerimin yanına gidiyordum. Kaldırımda yürürken benzin istasyonunun oraya geldim. Oradan da kaldırıma geçecektim. Arkamı dönüp kontrol ettiğimde bir aracın bana doğru geldiğini gördüm ve bana çarpıp kaçtılar. Orada çalışanlar da hemen gelip ve bana yardım ettiler. Şikayetçi oldum ve oradaki çalışanlar bana dedi ki, 'Bas bas gidelim' dediklerini duydum diyor. Araçtan inip özür dileselerdi belki olayı büyütmezdim" ifadelerini kullandı.

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