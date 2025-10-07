Video Yaşam Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video

Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video

07.10.2025 | 11:09

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Petrol Ofisi şubesindeki markete gelen bir çift, yanındaki 4 yaşındaki çocuklarına bin 500 lira değerindeki oyuncağı çaldırdı. Adam daha ucuz olan bir oyuncağı satın alarak hırsızlığı gizlemeye hırsızlık anı kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beyoğlu Piyelapa'da bulunan Petrol Ofisi şubesinin marketine dadanan hırsızlar, işletmeci Mustafa Sağlam'ı canından bezdirdi. Farklı tarihlerde farklı kişiler tarafından dükkandaki ürünlerin çalındığı anlar kameraya yansıdı. 4 Ekim'de meydana gelen olayda markete müşteri kılığında giren hırsız, raflardaki ürünleri incelemeye başladı. Ardından raftaki araç yağını montunun içine gizledi. Şahıs olayın anlaşılmaması için başka bir ürün daha alarak fiyatını sordu. Fiyatını öğrendiğini ürünü yeniden rafa bırakan hırsız, hızla dükkandan çıkarak uzaklaştı.

4 YAŞINDAKİ KIZINA OYUNCAĞI ÇALDIRDI
11 Eylül'de meydana gelen başka bir olayda ise genç bir çift, 4 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte markete girdi. Bir süre sonra adam, kızını kucağına alarak kasanın önündeki bin 500 lira değerindeki oyuncağa ulaşmasını sağladı. Kadın ise aldığı ürünü kızına verdi. Yeniden devreye giren adam, kızını kapının önüne iterek kasadan uzaklaştırdı. Bu sırada daha ucuz olan başka bir ürün alan adam, ödemeyi yaptıktan sonra oradan ayrıldı. Çocuğuna oyuncağı çaldıran adam güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"AÇIKLAR ÇALIŞANLARIN CEBİNDEN ÇIKIYOR"
İşletmeci Mustafa Sağlam ise hırsızlıklara karşı adeta yaka silkti. Zararın çalışanların cebinden alındığını söyleyen Sağlam, "Markette yağ stantından ara ara yağ çalınıyor. Cumartesi günü motosiklet yağı çalındı. 20 gün önce oyuncağımız çalındı. Daha önce de oldu. Aylık 20, 30 bin liralık hırsızlık olayları oluyor. Arkadaşımıza bakarak çalıyor. Montunun içine saklıyor. Kameralar olmasına rağmen çok rahat bir şekilde çalıyor. Şu anda sadece formaliteden bir şey soruyor. Yani böyle yetkililerden bir çare bulmasını talep edebiliriz. Müdahale edemiyoruz. Bizim görmediklerimiz de var. Bunlar da bize açık olarak yansıyor. Çalışanların cebinden çıkıyor. Bin 500 liralık bir oyuncak çalınacak. Anne sonra çıkıyor. Baba başka bir şeyin parasını ödüyor. Ufak bir oyuncak alıyor. Ama bin 500 liralık oyuncak çalınıyor" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 03:13
5 yaşında çocuğun vurularak hayatını kaybettiği cinayet anı kamerada | Video 07.10.2025 | 11:29
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 04:05
Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video 07.10.2025 | 11:09
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 01:03
Yangın çıkan ev çöktü, engelli 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 07.10.2025 | 11:06
Sarıyer’de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 02:43
Sarıyer'de servis minibüsü refüjdeki trafik levhasına çarptı: 2 yaralı | Video 07.10.2025 | 11:06
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 00:47
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 07.10.2025 | 10:28
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 01:24
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 07.10.2025 | 10:06
Arnavutköy’de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 00:40
Arnavutköy'de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 07.10.2025 | 10:06
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06
Adana’da torbacılara operasyon: 1’i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 01:24
Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 07.10.2025 | 09:54
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı | Video 01:33
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 07.10.2025 | 09:11
Sultanbeyli’de TIR’la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 04:34
Sultanbeyli'de TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 07.10.2025 | 09:10
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 01:28
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 07.10.2025 | 09:02
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 03:41
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46
SON DAKİKA | Mersin’de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 03:43
SON DAKİKA | Mersin'de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 07.10.2025 | 08:35
Mersin’de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 01:11
Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 07.10.2025 | 08:35
Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 02:14
Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 06.10.2025 | 16:06
Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 03:15
Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 06.10.2025 | 14:44
Mossad’a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 04:08
Mossad'a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 06.10.2025 | 14:39
Dehşete düşüren görüntüler! Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video 00:35
Dehşete düşüren görüntüler! Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video 06.10.2025 | 12:49
Sirkeci’de feribot iskeleye çarptı! Korku dolu anlar kamerada | Video 02:12
Sirkeci'de feribot iskeleye çarptı! Korku dolu anlar kamerada | Video 06.10.2025 | 12:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY