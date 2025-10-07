Benzin istasyonundaki bin 500 lira değerindeki oyuncağı çocuğuna böyle çaldırdı | Video
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Petrol Ofisi şubesindeki markete gelen bir çift, yanındaki 4 yaşındaki çocuklarına bin 500 lira değerindeki oyuncağı çaldırdı. Adam daha ucuz olan bir oyuncağı satın alarak hırsızlığı gizlemeye hırsızlık anı kameraya yansıdı.
4 YAŞINDAKİ KIZINA OYUNCAĞI ÇALDIRDI
11 Eylül'de meydana gelen başka bir olayda ise genç bir çift, 4 yaşındaki kız çocuğuyla birlikte markete girdi. Bir süre sonra adam, kızını kucağına alarak kasanın önündeki bin 500 lira değerindeki oyuncağa ulaşmasını sağladı. Kadın ise aldığı ürünü kızına verdi. Yeniden devreye giren adam, kızını kapının önüne iterek kasadan uzaklaştırdı. Bu sırada daha ucuz olan başka bir ürün alan adam, ödemeyi yaptıktan sonra oradan ayrıldı. Çocuğuna oyuncağı çaldıran adam güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
"AÇIKLAR ÇALIŞANLARIN CEBİNDEN ÇIKIYOR"
İşletmeci Mustafa Sağlam ise hırsızlıklara karşı adeta yaka silkti. Zararın çalışanların cebinden alındığını söyleyen Sağlam, "Markette yağ stantından ara ara yağ çalınıyor. Cumartesi günü motosiklet yağı çalındı. 20 gün önce oyuncağımız çalındı. Daha önce de oldu. Aylık 20, 30 bin liralık hırsızlık olayları oluyor. Arkadaşımıza bakarak çalıyor. Montunun içine saklıyor. Kameralar olmasına rağmen çok rahat bir şekilde çalıyor. Şu anda sadece formaliteden bir şey soruyor. Yani böyle yetkililerden bir çare bulmasını talep edebiliriz. Müdahale edemiyoruz. Bizim görmediklerimiz de var. Bunlar da bize açık olarak yansıyor. Çalışanların cebinden çıkıyor. Bin 500 liralık bir oyuncak çalınacak. Anne sonra çıkıyor. Baba başka bir şeyin parasını ödüyor. Ufak bir oyuncak alıyor. Ama bin 500 liralık oyuncak çalınıyor" dedi.
