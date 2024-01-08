Benzin istasyonundaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 08.01.2024 | 08:40 Çorum'da akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs, yaralı olarak aracıyla kaçarak canını kurtarmıştı. Silahlı saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Osmancık Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile bir akaryakıt istasyonuna gelen İ.Ç., burada husumetli olduğu M.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinden yaralı halde kaçan İ.Ç., Garanti Evler 10. Sokak üzerine gelerek 112 Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayda bir anda koşarak gelen M.Y.'nin, elindeki tabancayla İ.Ç. idaresindeki araca peş peşe ateş ettiği görülüyor.