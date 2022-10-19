Benzinlikte soluk borusuna incir kaçan vatandaşı heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video

Bursa'da benzinlikte soluk borusuna incir kaçan vatandaşı heimlich hamlesiyle kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde benzin almak için gittiği belediye'ye ait istasyonda soluk borusuna kaçan incir sebebiyle boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda saniyeler içerisinde Heimlich manevrası uygulayarak vatandaşı kurtaran belediye çalışanlarına Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'dan özel ödül geldi. Mustafakemalpaşa ilçesinde benzin istasyonunda boğazına incir çekirdeği kaçan vatandaş, nefessiz kalınca can havliyle benzin istasyonu çalışanlarına koşarak ilk müdahaleyi yaptırdı.

Nefes almakta zorlanan vatandaşın yardımına istasyon çalışanları koştu. İlk doğru müdahaleyi yapan istasyon çalışanları Heimlich manevrası ile vatandaşın hayatını kurtardı. İlk müdahale benzin istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"İşe başlamadan önce aldığımız ilk yardım eğitimleri ile bir hemşehrimizin hayatına dokunduk. Çok mutluyuz" diyen istasyon çalışanları ilk müdahale sonrasında 112 Acil Servis çağırarak vatandaşın hastaneye sevk edilmesini sağladı.

Çalışanlarının doğru müdahaleleri sayesinde bir vatandaşın hayatına dokunan Mustafakemalpaşa Belediyesi çalışanları, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'dan takdir topladı. "Hayat bir nefes İnsanoğlu bir nefese bağlı yaşıyor. Sağlık her şeyin başında geliyor. Bu ciddiyetle çalışma süresi boyunca düzenli aralıklarla eğitimler düzenleyerek çalışanlarımıza her konuda yetkinlik sağlamaya çalışıyoruz. Hemşehrime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hastaneden aldığımız bilgilere göre herhangi bir sağlık sorunu yokmuş. Rabbime çok şükür. Ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Başkan Kanar, herkesin ilk yardım eğitimleri alması gerektiğini belirterek kısa bir süre içerisinde ilçenin merkezi konumda bulunan Adnan Menderes Meydanı'nda konuyla ilgili büyük bir seminer düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.