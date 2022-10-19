Video Yaşam Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti, panikleyen motokurye yere böyle savruldu | Video
Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti, panikleyen motokurye yere böyle savruldu | Video

Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti, panikleyen motokurye yere böyle savruldu | Video

19.10.2022 | 10:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 10:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Ekim 2022 Çarşamba atv izle! | Video 19.10.2022 | 11:02
Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti! Panikleyen motokurye yere böyle savundu | Video 01:28
Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti! Panikleyen motokurye yere böyle savundu | Video 19.10.2022 | 10:40
Yol kapatan magandalara gözaltı | Video 00:34
Yol kapatan magandalara gözaltı | Video 19.10.2022 | 10:50
Market sahibi cesaretine hayran kaldı! Komando gibi girdiği marketten paraları çaldı | Video 05:14
Market sahibi cesaretine hayran kaldı! Komando gibi girdiği marketten paraları çaldı | Video 19.10.2022 | 10:42
Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti, panikleyen motokurye yere böyle savruldu | Video 01:28
Benzinlikten çıkan cipi son anda fark etti, panikleyen motokurye yere böyle savruldu | Video 19.10.2022 | 10:42
30 yıl önce boşandılar... Kanser tedavisi gördüğü hastanede tekrar evlendiler | Video 05:46
30 yıl önce boşandılar... Kanser tedavisi gördüğü hastanede tekrar evlendiler | Video 19.10.2022 | 10:16
İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:17
İşçi servisi bariyerlere ok gibi saplandı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 10:16
İstanbul’da terör operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 00:45
İstanbul'da terör operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 10:16
Bayrampaşa’da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video 00:53
Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video 19.10.2022 | 09:50
Emekleyerek cep telefonunu çaldı | Video 01:55
Emekleyerek cep telefonunu çaldı | Video 19.10.2022 | 09:50
İstanbul’da PKK operasyonu! 14 şüpheli yakalandı | Video 00:45
İstanbul'da PKK operasyonu! 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 09:50
Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe | Video 01:19
Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe | Video 19.10.2022 | 09:40
Kocaeli’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 01:09
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:58
Ümraniye’de TEM’de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:20
Ümraniye'de TEM'de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:58
Amasya’da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı | Video 01:03
Amasya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:57
İzmir’de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video 02:06
İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 08:56
Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 00:51
Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 19.10.2022 | 09:07
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 01:39
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 19.10.2022 | 08:58
Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 03:15
Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 19.10.2022 | 08:52
Eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı | Video 02:03
Eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı | Video 19.10.2022 | 08:56

Sarıyer’de benzinlikten çıkan cipi son anda fark eden kurye, panikle frene basınca yere savruldu. Kurye yaralanırken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün öğle saatlerinde Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DHB 554 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Bayram Yıldırım, benzinlikten çıkan cipi son anda fark edince kaza oldu. Bir anda yere düşen kurye, yaralandı. Motosikletinden düşen sürücünün yardımına cip şoförü ve çevredekiler koştu. Yaralı kurye, Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuryenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA