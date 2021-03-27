Berat Kandili gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor: Berat Kandili gecesinde bütün günahlar affedilir mi?

Berat Kandili gecesinin anlam ve önemi nedir? Bugün 27 Mart 2021 Cumartesi Şaban ayının 15. gecesi 2021 Berat Kandili gecesi idrak edilecek! Bu gece bütün günahlar affedilecek mi? Berat Kandili gecesinde nasıl ibadet edilir? Berat gecesi Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor? İşte bu Şaban ayının 15. gecesinin anlam ve önemi...