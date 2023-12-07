Video Yaşam Berberde sıra beklerken husumetlisince tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video
Berberde sıra beklerken husumetlisince tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video

Berberde sıra beklerken husumetlisince tabancayla vuruldu! O anlar kamerada | Video

07.12.2023 | 09:36

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde tıraş olmak için berberde sıra bekleyen S.D. (35), dükkana gelen husumetlisi M.Ö. (25) tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 19.45 sıralarında Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak'taki bir berberde meydana geldi. İddiaya göre, S.D., tıraş olmak için sıra beklerken husumetlisi M.Ö., tabancayla dükkana girdi. S.D.'ye tabancayla ateş eden M.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.
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