Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; beş uyuşturucu madde satıcısını beş çeşit uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.
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