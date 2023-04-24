Video Yaşam Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar
Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar

Beş tür uyuşturucu maddeyle yakaladılar

24.04.2023 | 11:36

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; beş uyuşturucu madde satıcısını beş çeşit uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

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