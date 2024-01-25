Besiciye boğa saldırısı kamerada | Video 25.01.2024 | 12:37 Kırşehir'de kızgın boğa besiciye saldırdı. Besicinin zor anları güvenlik kameralarınca kaydedilirken besicinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyünde meydana geldi. Bir ahırdan diğerine hayvanları dengelemek için alan besici Mustafa Karaman, bir anda boğanın saldırısına uğradı. Diğer boğaların da çevreyi kapattığı saldırıdan yara almadan kurtulan Karaman yaşadıklarını tebessümle anlattı. Karahan açıklamasında; "Dana seçiyordum. Seçtikten sonra üzerime geldi. Birkaç kez vurdum, gitti sonra yeniden geldi. Boğa çıkmama fırsat vermedi. Sağlık durumum da gayet iyi" dedi. Olayın yaşandığı dakikalar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.