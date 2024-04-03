Video Yaşam Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi konuştu | Video
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi konuştu | Video

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi konuştu | Video

03.04.2024 | 13:28

Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şakar konuştu. Yangın sırasında evde olmadığını ve evinin de yangından etkilendiği söyleyen Şakar, "Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık" dedi.

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Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin 9 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma da sürdürülüyor. Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şakar konuştu. Şakar, yangın sırasında evde olmadığını belirterek; gürültü konusunda şikayette bulunduklarını ancak çözüm alamadıklarını söyledi.

"GÜRÜLTÜ İÇİN ŞİKAYET ETTİK, HİÇ ÇÖZÜM ALAMADIK"
Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi olan ve 3. katta oturan Şule Şakar, "Dün apartmanımızın eksi 3'üncü katındaki gece kulübünde elim bir kaza oldu. Apartmanımızdan ayrı ruhsatlandırılmış bir alan. Apartmanımızın onunla ilgili herhangi bir şekilde yaptırımı yok yapıldığı günden beri. Burası sinema salonu diye yapılmış bir yer. Uzun yıllar televizyon stüdyosu olarak kullanıldıktan sonra gece kulübü olarak işletildi. O tarihten itibaren apartman yönetimi istemedik. Gerekli başvurularda bulunduk ama yapıldı yani. Başvuruda bulunduk ama ruhsat ayrı bir şey. Bütün alan için 5 tane ayrı yer görünüyor. Apartman, gece kulübü, garaj, pasaj ve önündeki han. Birbirinin içine girmiş şekildeler. Kolon kesimi yok. Çünkü burası sinema salonu olarak yapıldı. Apartmanın üçte birlik kısmında kulüp var. 30 yıldır burada yaşıyorum. Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık. Ben 3. katta oturuyordum. Burada değildim. Apartman görevlilerimizin hemen doğal gazı kesmişler. Elektriği kestiler. Hemen tahliye edilmişler. Bizim içeride tadilat olduğundan haberimiz vardı. Olmaması imkansız çivi çaksanız duyuluyor" dedi.
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