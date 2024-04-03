Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi konuştu | Video
Beşiktaş Gayrettepe'de tadilat yapılan gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şakar konuştu. Yangın sırasında evde olmadığını ve evinin de yangından etkilendiği söyleyen Şakar, "Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık" dedi.
"GÜRÜLTÜ İÇİN ŞİKAYET ETTİK, HİÇ ÇÖZÜM ALAMADIK"
Yangından etkilenen apartmanın yöneticisi olan ve 3. katta oturan Şule Şakar, "Dün apartmanımızın eksi 3'üncü katındaki gece kulübünde elim bir kaza oldu. Apartmanımızdan ayrı ruhsatlandırılmış bir alan. Apartmanımızın onunla ilgili herhangi bir şekilde yaptırımı yok yapıldığı günden beri. Burası sinema salonu diye yapılmış bir yer. Uzun yıllar televizyon stüdyosu olarak kullanıldıktan sonra gece kulübü olarak işletildi. O tarihten itibaren apartman yönetimi istemedik. Gerekli başvurularda bulunduk ama yapıldı yani. Başvuruda bulunduk ama ruhsat ayrı bir şey. Bütün alan için 5 tane ayrı yer görünüyor. Apartman, gece kulübü, garaj, pasaj ve önündeki han. Birbirinin içine girmiş şekildeler. Kolon kesimi yok. Çünkü burası sinema salonu olarak yapıldı. Apartmanın üçte birlik kısmında kulüp var. 30 yıldır burada yaşıyorum. Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık. Ben 3. katta oturuyordum. Burada değildim. Apartman görevlilerimizin hemen doğal gazı kesmişler. Elektriği kestiler. Hemen tahliye edilmişler. Bizim içeride tadilat olduğundan haberimiz vardı. Olmaması imkansız çivi çaksanız duyuluyor" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:41
01:29
Hasta taşıyan araç otomobile çarptı: 4 yaralı | Video 03.04.2024 | 13:25
02:49
Pendik’te kiralık araç alev alev yandı | Video 03.04.2024 | 12:45
01:30
Yangında hayatını kaybeden DJ Gökay Tevlek'in babası konuştu | Video 03.04.2024 | 12:30
01:17
02:43
01:05
00:21
05:50
SON DAKİKA: Malatya Doğanşehir'de 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video 03.04.2024 | 11:09
05:39
01:18
00:45
9 yaşındaki yeğenine parktaki kadının altın dolu çantasını çaldırdı | Video 03.04.2024 | 10:14
00:12
32 suçtan aranıyordu, turizm polisi yakaladı | Video 03.04.2024 | 10:26
03:13
01:46
Bursa'da uyuşturucu imalathanesine şok baskın kamerada | Video 03.04.2024 | 10:11
00:10
Avcılar'da yol tartışmasında İETT şoförüne yumruklu saldırı kamerada | Video 03.04.2024 | 10:02
00:42
Erzincan’da tefecilik yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı | Video 03.04.2024 | 09:06
02:08
Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlik bilgileri belirlendi | Video 03.04.2024 | 08:54
03:20
01:19
Alaca’da 700 saman balyası alev alev yandı | Video 03.04.2024 | 08:37