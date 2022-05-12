Video Yaşam Beşiktaş'ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı; kazaya neden olan sürücü kaçtı | Video
Beşiktaş'ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı; kazaya neden olan sürücü kaçtı | Video

Beşiktaş'ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı; kazaya neden olan sürücü kaçtı | Video

12.05.2022 | 08:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Güler Selçuk’u ’Sonun Bergen gibi olacak’ diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı | Video 00:21
Güler Selçuk'u 'Sonun Bergen gibi olacak' diye tehdit etmişti! Yeni mesajları ortaya çıktı | Video 12.05.2022 | 08:51
Nemrut Krater Gölü’nde 2 mevsim bir arada | Video 03:56
Nemrut Krater Gölü'nde 2 mevsim bir arada | Video 12.05.2022 | 08:44
Beşiktaş’ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı; kazaya neden olan sürücü kaçtı | Video 03:46
Beşiktaş'ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı; kazaya neden olan sürücü kaçtı | Video 12.05.2022 | 08:40
TEM Otoyolu’nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 04:11
TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 12.05.2022 | 08:39
Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 04:21
Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 12.05.2022 | 08:39
Manisa’da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:51
Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var | Video 11.05.2022 | 20:54
Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı | Video 00:18
Mucize kurtuluş! Böylesi bir kazayı hafif atlattı | Video 11.05.2022 | 16:45
Suç makinesi hırsızlara Yıldırım operasyonu | Video 02:27
Suç makinesi hırsızlara "Yıldırım" operasyonu | Video 11.05.2022 | 16:36
Tunca Nehri’nin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı | Video 04:19
Tunca Nehri'nin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı | Video 11.05.2022 | 16:29
Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı | Video 01:10
Darp edilmiş halde yardım isteyen Rus uyruklu kadın, hastaneye kaldırıldı | Video 11.05.2022 | 16:29
Narkotik köpeği Coo, şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanan metamfetamin böyle buldu | Video 01:19
Narkotik köpeği Coo, şarjlı matkabın bataryasının içerisine zulalanan metamfetamin böyle buldu | Video 11.05.2022 | 16:29
Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:21
Lüks otomobille mazgalları çaldılar! O anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 16:11
Sahte MİT’çi polise yakalandı | Video 00:24
Sahte MİT’çi polise yakalandı | Video 11.05.2022 | 15:57
Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı; “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” | Video 00:36
Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı; “Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı” | Video 11.05.2022 | 15:23
Gaziantep’te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video 00:50
Gaziantep'te korkunç kaza! Küçük çocuğun aracın altında kalarak metrelerce sürüklendiği anlar kamerada | Video 11.05.2022 | 14:28
2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video 01:43
2 milyon 800 bin, içi dolu makaron ele geçirildi | Video 11.05.2022 | 14:56
Altıncı kattan düştü! İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü | Video 01:42
Altıncı kattan düştü! İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü | Video 11.05.2022 | 14:28
Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video 02:03
Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza | Video 11.05.2022 | 14:40
Zafer Plaza’da göçük! Bir mağazanın tavanı çöktü, bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi | Video 00:27
Zafer Plaza'da göçük! Bir mağazanın tavanı çöktü, bölgeye itfaiye ve ambulanslar sevk edildi | Video 11.05.2022 | 14:29
Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü | Video 00:20
Bursa’nın en büyük alışveriş merkezlerinden Zafer Plaza’da bir işyerinin tavanı çöktü | Video 11.05.2022 | 14:29

BEŞİKTAŞ'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kazada cadde savaş alanına dönerken, aşırı hızlı olduğu için kazaya yol açtığı iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 00.00 sıralarında Yıldız Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve aşırı hızlı olduğu belirtilen lüks otomobil, Yıldız Kavşağı Levent istikametinde aynı yönde seyreden taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi ve lüks otomobil, aynı istikamette seyir halindeki 5 aracın daha kaza yapmasına neden oldu.

LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü bulunamadı. Polis olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Lüks otomobilin çarptığı taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde bulunan araçlara çarptıktan sonra takla attı. Taksi sürücüsü araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 7 aracın karıştığı kazada taksi sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI
Kazadan son anda kurtulan taksi sürücüsü yaşananları anlattı. Lüks otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirten taksi sürücüsü, "Çok hızlı bir şekilde geliyordu. Benim sağımda da bir minibüs vardı. Arabanın geçmesi mümkün değildi. Baktım o araya girmeye çalışıyor, ben sola kırarak kendimi kurtardım. Su birikintisine girdi. Duramadı taksiye vurdu. Akabinde komple 5 arabayı bir birine kattı. Bütün olayın sorumlusu da sebebi de lüks otomobildir. Çok hızlıydı. Öyle bir hız yok sonuçta, yokuş çıkıyorsun. Bu birikintisi de var böyle bir hız yapma şansın yok." şeklinde konuştu.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı, Levent istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA