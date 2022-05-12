Beşiktaş'ta 7 araç zincirleme kazaya karıştı; kazaya neden olan sürücü kaçtı | Video
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BEŞİKTAŞ'ta 7 aracın karıştığı zincirleme kazada cadde savaş alanına dönerken, aşırı hızlı olduğu için kazaya yol açtığı iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
LÜKS OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen lüks otomobilin sürücüsü bulunamadı. Polis olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Lüks otomobilin çarptığı taksi, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde bulunan araçlara çarptıktan sonra takla attı. Taksi sürücüsü araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. 7 aracın karıştığı kazada taksi sürücüsüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI
Kazadan son anda kurtulan taksi sürücüsü yaşananları anlattı. Lüks otomobilin aşırı hızlı olduğunu belirten taksi sürücüsü, "Çok hızlı bir şekilde geliyordu. Benim sağımda da bir minibüs vardı. Arabanın geçmesi mümkün değildi. Baktım o araya girmeye çalışıyor, ben sola kırarak kendimi kurtardım. Su birikintisine girdi. Duramadı taksiye vurdu. Akabinde komple 5 arabayı bir birine kattı. Bütün olayın sorumlusu da sebebi de lüks otomobildir. Çok hızlıydı. Öyle bir hız yok sonuçta, yokuş çıkıyorsun. Bu birikintisi de var böyle bir hız yapma şansın yok." şeklinde konuştu.
KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı, Levent istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri tarafından tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.