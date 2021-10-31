Video Yaşam Beşiktaş’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: "Ben kimsenin üzerine araba sürmedim" | Video
Beşiktaş’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı:

Beşiktaş’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: "Ben kimsenin üzerine araba sürmedim" | Video

31.10.2021 | 08:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Ben kimsenin üzerine araba sürmedim | Video 02:35
Beşiktaş’ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: "Ben kimsenin üzerine araba sürmedim" | Video 31.10.2021 | 08:43
Zulaları kadın elbisesi çıktı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video 01:40
Zulaları kadın elbisesi çıktı! Jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video 31.10.2021 | 08:59
Zonguldak’ta otomobil takla attı: 2 yaralı 01:20
Zonguldak’ta otomobil takla attı: 2 yaralı 31.10.2021 | 08:42
Bursa’da 7 araç birbirine girdi; 1’i ağır 10 yaralı | Video 05:28
Bursa'da 7 araç birbirine girdi; 1'i ağır 10 yaralı | Video 31.10.2021 | 08:41
Sivas’ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video 02:43
Sivas'ta akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü | Video 31.10.2021 | 08:43
Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 01:16
Otomobil su kanalına devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu 31.10.2021 | 08:42
Sancaktepe’de tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla atan sürücüsü kaçtı | Video 02:24
Sancaktepe'de tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla atan sürücüsü kaçtı | Video 31.10.2021 | 08:41
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy’de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:31
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de TIR alev alev yandı! Olay yerinden ilk görüntüler... 30.10.2021 | 17:25
İstanbul Boğazı’nda korkutan dakikalar! Gemi kıyıya metreler kala durabildi 02:09
İstanbul Boğazı'nda korkutan dakikalar! Gemi kıyıya metreler kala durabildi 30.10.2021 | 16:04
Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 00:56
Antalya’ya mevsimin ilk karı düştü 30.10.2021 | 15:13
Tunceli’de benekli semender görüntülendi 00:58
Tunceli’de benekli semender görüntülendi 30.10.2021 | 15:02
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti 00:41
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti 30.10.2021 | 15:02
Diyarbakır’da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada 00:39
Diyarbakır'da markete giren çocuğun Türk bayrağı hassasiyeti kamerada 30.10.2021 | 12:01
Konya’da İş yerinde beslenen 2 maymuna el konuldu 00:06
Konya'da İş yerinde beslenen 2 maymuna el konuldu 30.10.2021 | 11:31
İstanbul’da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı 02:56
İstanbul'da 4 araca çarpan şahıs saldırıya uğrayınca kız arkadaşını alarak kaçtı 30.10.2021 | 11:26
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu’nun sürpriz dansı kamerada 00:25
Oyuncu Beren Saat ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun sürpriz dansı kamerada 30.10.2021 | 10:45
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 00:43
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine... 30.10.2021 | 10:42
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 09:35
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan EYT talimatı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ne zaman emekli olacak? 30.10.2021 | 10:30
İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 03:41
İstanbul Beykoz’da lüks otomobillere dadanan far hırsızları kamerada 30.10.2021 | 10:06
Diyarbakır’da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı 00:59
Diyarbakır'da otomobilin bagajında 37 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı 30.10.2021 | 10:06

Beşiktaş Meydanı’nda polis uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bir otomobil ve bir motosiklete çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, cuma günü saat 19.05 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başındayken Beşiktaş Meydanı'nda uygulama yapan polis noktasına takıldı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen sürücü yol üzerindeki bir otomobil ve park halindeki motosiklete çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, Dolmahçe Sarayı önlerinde kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kaldırımda bulunan yayalar kazadan kıl payı kurtuldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü, "Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu. Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direk vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı. Teşekkür ederiz, sağ olun" diye konuştu.

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil ve motosiklet sahipleri şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmazken kaza sonrası kullanılamaz hale gelen lüks otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA