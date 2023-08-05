Beşiktaş'ta AVM'de çanta hırsızlığı kamerada | Video
BEŞİKTAŞ'ta bir alışveriş merkezinde yemek yiyen turistlerin çantasını çalan yabancı uyruklu Bedr E.S.(41), yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin soğukkanlılıkla fark edilmeden çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, elinde bir poşetle içeri giren hırsızın kısa bir süre dolaştıktan sonra sandalyeye asılı, içinde cep telefonu bulunan çantayı fark ettirmeden çalıp uzaklaştığı anlar yer aldı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüpheli Bedr E.S.'yi Fatih'te gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 5 suç kaydı olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:15
Aydın'da feci kaza! Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı | Video 05.08.2023 | 11:23
02:56
03:00
74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 11:17
00:37
Beşiktaş'ta AVM'de çanta hırsızlığı kamerada | Video 05.08.2023 | 10:37
02:34
00:31
00:53
D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2023 | 11:06
04:23
02:21
Şile'de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 05.08.2023 | 10:17
01:19
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 05.08.2023 | 10:25
04:49
Tuzla Gölü'nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 09:53
03:48
04:26
01:02
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 05.08.2023 | 09:39
04:02
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 05.08.2023 | 09:22
01:08
00:15
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
00:20
Mersin'de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 05.08.2023 | 01:23
01:13
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 04.08.2023 | 22:32