Video Yaşam Beşiktaş’ta bir şahıs çantasına taş doldurup denize atladı | Video

Beşiktaş’ta bir şahıs çantasına taş doldurup denize atladı | Video

Beşiktaş’ta bir şahıs çantasına taş doldurup denize atladı | Video
07.01.2021 | 13:36

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Beşiktaş’ta sabaha karşı denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı. Beşiktaş Arnavutköy’de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iddiaya göre bir vatandaş bazı eşyalarını atladığı noktaya bırakarak çantasına taş doldurup denize atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

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Beşiktaş'ta sabaha karşı denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı. Beşiktaş Arnavutköy'de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iddiaya göre bir vatandaş bazı eşyalarını atladığı noktaya bırakarak çantasına taş doldurup denize atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde vatandaşın cansız bedenine ulaştı.

CESET, SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ TARAFINDAN KARAYA ÇIKARTILDI
Doğan Şahin isimli orta yaşlı vatandaşın çantasına taş doldurarak denize atladığı öğrenilirken cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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