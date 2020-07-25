Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen araç adeta dehşet saçtı! Önce kaldırıma, sonra motosiklete ardından da bir otomobile çarptı | Video
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İstanbul Beşiktaş'ta el freni çekilmeyen bir araç yokuş aşağı kaymaya başladı. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak büyük panik vardı. El freni çekilmeyen araç önce kaldırıma, ardından bir motosiklete sonra da park halindeki otomobile çarparak durabildi.