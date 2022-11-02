Beşiktaş’ta facianın eşiğinden dönüldü: Yokuştan kayan otomobil eve daldı | Video
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Beşiktaş’ta yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, geri geri kayarak bir binaya çarptı. Otomobil binanın giriş katındaki eve dalarken, ölen yaralanan olmadığı kazada faciadan dönüldü.
EVDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Otomobilin bir kısmı solana girerken, içeride kimsenin olmaması facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla evden çıkarıldı. Daha sonra çekiciye yüklenen otomobil olay yerinden kaldırıldı.