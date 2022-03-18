Video Yaşam Beşiktaş’ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kişi metrelerce savruldu | Video
Beşiktaş’ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kişi metrelerce savruldu | Video

Beşiktaş’ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kişi metrelerce savruldu | Video

18.03.2022 | 22:13

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Beşiktaş’ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir aracın çarptığı kişi metrelerce savruldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

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