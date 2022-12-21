Video Yaşam Beşiktaş'ta gürültü tartışması 6 kişi gözaltına alındı | Video
Beşiktaş'ta gürültü tartışması 6 kişi gözaltına alındı | Video

Beşiktaş'ta gürültü tartışması 6 kişi gözaltına alındı | Video

21.12.2022 | 14:15

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Beşiktaş'ta bir kafede gürültü ihbarına giden bekçilere, hakaret ederek karşı koyduğu belirtilen 6 kişi gözaltına alındı.

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Olay, Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde bulunan bir kafede dün gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kafenin kepengini yarısına kadar kapatan bir grup içeride yüksek sesli müzikle eğlendi. Çevredekilerin gürültü şikâyeti üzerine olay yerine bekçiler sevk edildi. Gürültünün sonlandırılması için iş yeri sahibi uyarıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan ve mukavemette bulunan iki kişi ile bekçiler arasında tartışma çıktı. Takviye ekiplerin gelmesiyle, 6 kişi gözaltına alındı. 4 kişi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2 kişi adliyeye sevk edildi. Bekçilere mukavemet gösteren kişilerin gözaltına alınması ise cep telefonu ile görüntülendi.

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