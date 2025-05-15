Beşiktaş’ta haraç almak için oto galeriyi kurşunladılar! O anlar kamerada | Video
Beşiktaş Etiler’de haraç alma amacıyla lüks araçların satıldığı bir oto galeriyi kurşunlayan 15 yaşındaki çocuk ve ona yardım eden 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK VE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri, şüphelileri güvenlik kameralarından adım adım takip ederek Esenyurt'ta bir otele girdiklerini tespit etti. Ardından kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. 13 Mayıs tarihinde Başakşehir, Şişli, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, olayda silah kullandığı belirlenen 15 yaşındaki C.A. ile birlikte E.Ş. ve U.A. gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerden 15 yaşındaki C.A., emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli E.Ş. ve U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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