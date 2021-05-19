Video Yaşam Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada | Video

Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada | Video

Beşiktaş’ta kırmızı ışık ihlali kazası kamerada | Video
19.05.2021 | 15:18

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Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın sürücüsü dönüş yapan otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansırken, yaralanan sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Şakir Kesebir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Bulvarı üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü Murat Büyükaslan, kırmızı ışık ihlali yaparak yoluna devam etmek istedi. Araç o esnada Balmumcu kavşaktan Şakir Kesebir Caddesine dönüş yapan Bünyamin Irak'ın idaresindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu savrulan araçlardaki sürücüler yaralanırken, kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

FECİ KAZA KAMERADA
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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