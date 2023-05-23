Beşiktaş’ta korku dolu anlar: Sürücüsüz minibüs kadına çarptı, doğalgaz kutusu patladı | Video
Beşiktaş’ta içinde sürücü bulunmayan minibüs yokuş aşağı kayarak önce bir kadına, sonra da doğalgaz kutusuna çarpıp devrildi.
Olay, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi üzerinde, saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir minibüs, sürücüsü içinde yokken henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Minibüs önce yolda yürüyen bir kadına, ardından kaldırımdaki doğalgaz kutusuna çarparak devrildi. Minibüsün çarptığı doğalgaz kutusu patlarken, paniğe kapılan vatandaşlar yaralı kadına uzun bir süre müdahale edemedi. Mahalleli ve esnaf durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
VATANDAŞIN MÜDAHALESİ OLASI BİR PATLAMAYI ENGELLEDİ
Vatandaşlar çaresiz gözlerle olan biteni izlerken caddede iş yeri bulunan Doğalgaz Mühendislik firması sahibi Hasan Hüseyin Kutluer, olay yerine geldi. Kutluer, dükkanına giderek gerekli aletleri alıp doğalgaz kutusuna müdahale etti. Yaşadığı olayı anlatan Kutluer, "Aracımdan indiğimde mahalle sakinlerinin biriktiğini gördüm. Kaza olduktan yarım dakika sonra geldim. Aşırı bir ses vardı. Doğalgaz borusunun patladığını gördüm. Dükkana koştum, gerekli aletleri aldıktan sonra müdahalemi yaptım. En büyük tehlike o. Çünkü sigara ya da başka bir ateşe benzer şeyle yanından geçiliyor olsaydı çok anormal derecede bomba etkisi yapabilirdi. Allah'tan bizler vardık, bizler müdahale ettik" ifadelerini kullandı.
YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Kutluer'in müdahalesinin ardından gaz sızıntısı kesilince vatandaşlar yaralı haldeki kadının yanına giderek sağlık ekipleri gelene kadar başında bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri isminin Nefise Aleyna S. olduğu öğrenilen kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
"10-15 DAKİKA KİMSE YANAŞAMADI. KIZ ORADA KALDI"
Olayın canlı tanıklarından Feyzullah Karakaş isimli vatandaş, "Karşıda park ediyordu. O anda ben de kahvehanenin oradan gelirken kız önümdeydi. Kıza seslendim ama araba öyle bir hızlandı ki doğalgaz borusuna çarpıp iki metre savruldu. Kız havaya kalkıp düştü. Doğalgaz ses yapınca bütün millet sigara ile yanaştı ben de milleti kovdum. 10-15 dakika kimse yanaşamadı. Kız orada kaldı. Doğalgaz kesildikten sonra millet koştu" diye konuştu.
Olayın ardından park halindeki aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Devrilen minibüs ise çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.
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