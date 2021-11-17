Video Yaşam Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video
Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video

Beşiktaş’ta korkunç kaza! Bariyerleri aşan otomobil, otobüs durağına daldı | Video

17.11.2021 | 08:44

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Barbaros Bulvarında direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 02.00'da Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Torun Seyidoğlu idaresindeki ticari taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle yoldaki korkulukları aşarak yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve elektrik direğine çarptı.

İKİ KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan iki kişi yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"KAÇMASAM BENİ PARÇALAYACAKTI"
Yaşadığı kazayı gazetecilere anlatan Torun Seyidoğlu, "Ben seyir halindeydim müşterim vardı. Şişli'ye gidiyorduk arabada sallandık müşteri ile beraber. Beni solumdan buraya zıplattı. Takla atarak geldi. Kaçmasam beni parçalayacaktı. Demirlerden buraya geldiğine göre hızının hesabını sen yap" şeklinde konuştu.

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