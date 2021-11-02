Beşiktaş’ta lüks mağazada yaşanan gasp girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde lüks bir mağazada yaşanan gasp girişimine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.