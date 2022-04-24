Video Yaşam Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video
Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada | Video

24.04.2022 | 09:48

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Beşiktaş'ta motosikletin tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü cep telefonu ile kaydedildi. Trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen maganda, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anları ise bir kişi sosyal medyadan yayınladı.

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Olay, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Motosikletin tek tekerini havaya kaldırarak seyahat eden sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar arkadan gelen bir kişi tarafından kaydedildi.

TEHLİKENİN BOYUTUNU İYİCE ARTIRDI
Görüntülerde, Barbaros Caddesi üzerinde motosikleti ile giden sürücünün bir anda ön tekerini havaya kaldırması ve o şekilde gitmeye çalışması görülüyor. Motosiklet sürücüsü bir süre sonra tehlikenin boyutunu daha da artırarak tek bacağını koltuğu koyarak gitmeye çalışıyor. Bir kişi o anları ise sosyal medyadan yayınladı.

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