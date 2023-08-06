Video Yaşam Beşiktaş’ta müşterilerden farklı fiyat isteyen taksici kamerada | Video
Beşiktaş’ta müşterilerden farklı fiyat isteyen taksici kamerada | Video

Beşiktaş’ta müşterilerden farklı fiyat isteyen taksici kamerada | Video

06.08.2023 | 12:33

Beşiktaş’ta bir taksici, aracına aldığı turistle anlaşamayınca önce küfürler savurdu ardından da turisti araçtan indirdi. Aynı takside arkada bulunan Türk yolculardan ise gidecekleri yere göre farklı fiyatlar talep etmek istedi. Fahiş fiyatları duyan yolcular da yarı yolda taksiden inmek zorunda kaldı. Yaşanan ilginç olay yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Beşiktaş iskelede geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir taksici aracına 4 tane yolcu aldı. Yolcuların hepsini arkaya oturtan taksi sürücüsü, iskeleden bir yabancı turisti de araca bindirdi. Turistin gideceği yer ve fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayan taksi sürücüsü, turiste küfürler ettikten sonra araçtan kovdu.

"BU SAATTE TAKSİ FİYATLARI KARABORSA"
Şaşkınlık içinde araçtan inen yabancı turistin ardından arkada bulunan yolculardan da gidecekleri yerlere göre fahiş fiyatlar talep etti. Yolcular, taksi sürücüsünün, "Bu saatte taksi fiyatları karaborsa. Zaten isteseniz de bu fiyattan aşağıya götürmezler" demesi üzerine yarı yolda araçtan inmek zorunda kaldı. Taksi sürücüsü ve yolcular arasında yaşanan ilginç olaylar, yolculardan birisinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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