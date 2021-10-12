Video Yaşam Beşiktaş’ta okul servislerine denetim
Beşiktaş’ta okul servislerine denetim

Beşiktaş’ta okul servislerine denetim

12.10.2021 | 09:10

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul’da trafik polisi ekipleri sabah saatlerinde okul servislerine yönelik denetleme gerçekleştirdi.

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Çocukların daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetimlerini arttıran trafik polisi ekipleri Beşiktaş'ta sabah saatlerinde okul servislerine yönelik denetleme gerçekleştirdi. Dolmabahçe Meydanı'nda kurdukları kontrol noktasıyla okul servislerini tek tek durduran ekipler, başta sürücülerin evrakları olmak üzere kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ayrıca ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla temizlik kurallarına uyulup, uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve maske kontrolü de yaptı.
Yapılan denetimlerde konuşan servis hostesi, "Maskelerini ve kemerlerini taktırıp çocuklarımızı en rahat şekilde oturmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız da çok memnunlar. En dikkat ettiğimiz şeyler bunlar" diye konuştu.

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