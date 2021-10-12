Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:46
Beşiktaş’ta okul servislerine denetim 12.10.2021 | 09:10
01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
01:23
İstanbul güne sis ile uyandı 12.10.2021 | 08:42
02:17
03:46
Fotoğraf çekilirken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı | Video 11.10.2021 | 22:37
03:40
00:44
Vicdansızlar... Yavru kedileri ölüme terk etmiş! | Video 11.10.2021 | 18:56
01:20
Faili meçhul korkunç cinayet 17 yıl sonra aydınlandı 11.10.2021 | 17:01
02:09
Çay fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi 11.10.2021 | 16:52
00:41
Son dakika: Saraçhane önünde cesetli protesto! Kucağında kefeniyle taşıdı 11.10.2021 | 16:51
00:45
Başı korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki Melisa'yı kurtarma operasyonu kamerada 11.10.2021 | 16:50
02:27
01:52
Nefes alamayan buzağıya suni teneffüs | Video 11.10.2021 | 16:23
00:22
Emine'den 4 gündür haber alınamıyor 11.10.2021 | 16:04
00:27
5 yıldır aranan şahsı sosyal medya fotoğrafı ele verdi 11.10.2021 | 16:03
00:45
Başı pencere demirine sıkışan talihsiz çocuğu itfaiye kurtardı 11.10.2021 | 15:57
01:51
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı 11.10.2021 | 15:42
01:19
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 11.10.2021 | 15:18
03:33
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 11.10.2021 | 15:12
05:00
Malatya'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı 11.10.2021 | 14:53
İstanbul’da trafik polisi ekipleri sabah saatlerinde okul servislerine yönelik denetleme gerçekleştirdi.
Çocukların daha güvenli bir şekilde okullarına gitmesi için denetimlerini arttıran trafik polisi ekipleri Beşiktaş'ta sabah saatlerinde okul servislerine yönelik denetleme gerçekleştirdi. Dolmabahçe Meydanı'nda kurdukları kontrol noktasıyla okul servislerini tek tek durduran ekipler, başta sürücülerin evrakları olmak üzere kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Ayrıca ekipler, korona virüs salgını dolayısıyla temizlik kurallarına uyulup, uyulmadığı, araç içerisinde bulunması gerekenler ve maske kontrolü de yaptı.
Yapılan denetimlerde konuşan servis hostesi, "Maskelerini ve kemerlerini taktırıp çocuklarımızı en rahat şekilde oturmalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız da çok memnunlar. En dikkat ettiğimiz şeyler bunlar" diye konuştu.