Beşiktaş'ta otomobil taksiye çarptı... Kazanın ardından sürücüler arasında kavga çıktı! | Video
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BEŞİKTAŞ'ta bir otomobil ile taksinin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında çıkan kavga, trafiğin aksamasına yol açtı. Kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün (cumartesi) öğle saatlerinde Barbaros Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde seyir halinde bulunan taksiye arkadan çarparak maddi hasarlı kazaya yol açtı. Kazanın ardından taksi sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma ile birlikte sürücülerden biri diğerinin üzerine yürüyerek boğazına yapıştı. Gerilime çevredeki diğer sürücüler müdahale ederek, kavga eden sürücüleri ayırmaya çalıştı. Sürücüler, vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Kaza ve ardından yaşanan kavga ise trafiğin bir süre aksamasına yol açtı. Barbaros Bulvarı'ndaki trafiğin kaza yapan otomobillerin kaldırılmasından sonra tekrar normal seyrine döndüğü bildirildi.