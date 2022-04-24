Video Yaşam Beşiktaş’ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı | Video
Beşiktaş’ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı | Video

Beşiktaş’ta polisin durdurduğu araçtan cephanelik çıktı | Video

24.04.2022 | 10:21

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Beşiktaş’ta motorize yunus polisini şüphe üzerine durdurdukları aracın sürücüsü ruhsatlı tabancasını teslim ederek kandırmak istedi. Şahsın oyununa gelmeyerek detaylı arama yapan polis, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 6 adet tabanca ele geçirdi. Cephanelik gibi otomobilde bulunan tabancalara el konulurken, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı motorize yunus timleri, önceki hafta Perşembe günü akşam saatlerinde Zincirlikuyu Büyükdere Caddesi üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ardından polis ekipleri, araç sürücüsü M.Y.D. ve yanında bulunan arkadaşı M.N.Ç.'nin araçtan inmesini istedi.

RUHSATLI TABANCAYI VERİP POLİSİ KANDIRMAYA ÇALIŞTI
Araçtan inen M.N.Ç., polisi kandırmak için üzerinde tabanca olduğunu söyleyerek ruhsatını da polise teslim etti. Beşiktaş polisi, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sürücü M.Y.D.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda daha önceden emniyette "ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet" suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Şahısların üzerinde de arama yapan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

BEŞİKTAŞ POLİSİNİN DİKKATİ CEPHANELİĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Yapılan üst aramaları esnasında polis ekipleri, araçtan inen M.Y.D. ve M.N.Ç.'nin tedirgin hallerinden şüphelenerek araç içerisinde bulunan sırt çantasını kontrol etmek istedi. Yapılan kontrollerde sırt çantasının içinde iki adet tabanca ele geçirildi. Bunun üzerine araçta detaylı arama yapan Beşiktaş polisi, vites kolunun bulunduğu bölüme ve bagajdaki gizli bölmeye silah saklandığını tespit etti.

6 ADET SİLAHLA YAKALANAN ŞAHISLAR TUTUKLANDI
Aramalar sonucunda araç içerisinde toplam 6 adet tabanca, çok sayıda mermi ve şarjörler ele geçiren Beşiktaş yunus timi, şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahısların evinde de arama yapan polis ekipleri, burada da 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y.D. ve M.N.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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