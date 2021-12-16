Video Yaşam Beşiktaş’ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1’ ağır 2 yaralı | Video
Beşiktaş’ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1’ ağır 2 yaralı | Video

Beşiktaş’ta refüje çıkan otomobil yan yattı: 1’ ağır 2 yaralı | Video

16.12.2021 | 08:49

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OTOMATİK OYNAT

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Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje çıktı ardından yan yattı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Yeşilçimen Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde Özge Yavuz kontrolündeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince önce refüje ardından beton mantarlara çarparak yan yattı. Yan yatan otomobilde Özge Yavuz araçta sıkışırken Burak Zeki Kara ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan Özge Yavuz'u kısa bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaparken araçta sıkışan Özge Yavuz ağır yaralanırken, Burak Zeki Kara'nın ise hafif yaralı olduğu belirtildi. İki yaralı daha sonra ambulansla Okmeydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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