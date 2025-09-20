Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta uygulama yapan motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı arama sırasında torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Sis farı düğmesine basılarak ve mıknatıs değdirerek açılan gizli bölmeden kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.