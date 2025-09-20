Video Yaşam Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı
Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı

20.09.2025 | 11:25

İstanbul Beşiktaş'ta uygulama yapan motosikletli polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı arama sırasında torpidoda elektrikli bir düzenek olduğunu fark etti. Sis farı düğmesine basılarak ve mıknatıs değdirerek açılan gizli bölmeden kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 01:02
Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 20.09.2025 | 11:25
Kağıthane’de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 04:28
Kağıthane'de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 20.09.2025 | 11:17
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 00:51
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 20.09.2025 | 11:00
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 02:49
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 20.09.2025 | 10:46
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 01:00
İstanbul Beyoğlu’nda taksiciyi boğazından bıçaklayan 16 yaşındaki şüpheli kamerada! 20.09.2025 | 09:53
Rize’de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 02:27
Rize'de yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi 20.09.2025 | 09:34
Beyoğlu’nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 00:51
Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti 20.09.2025 | 08:43
Bursa’da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 00:21
Bursa'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan çocuk cinsel istismarcısı 33 yaşındaki sapık yakalandı 20.09.2025 | 08:37
İstanbul Boğazı’nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı 02:22
İstanbul Boğazı'nda korku dolu dakikalar! Yolcu vapuru, yük gemisi ile çarpıştı 19.09.2025 | 21:53
Urla’da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 01:30
Urla'da 2 kişinin öldüğü eski sevgili dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı 19.09.2025 | 18:37
Gaziantep’te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4’ü çocuk 6 yaralı 01:12
Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı otomobil ters döndü: 4'ü çocuk 6 yaralı 19.09.2025 | 15:34
Ankara’da 11 yaşındaki Yiğit Cem, bisikletiyle ölüme uçtu... Annesinden suç duyurusu! 06:38
Ankara'da 11 yaşındaki Yiğit Cem, bisikletiyle ölüme uçtu... Annesinden suç duyurusu! 19.09.2025 | 12:25
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 00:14
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 19.09.2025 | 11:00
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 00:25
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 19.09.2025 | 10:49
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Sunucu Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi! 06:29
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! Sunucu Oktay Kaynarca doğru cevap sonrası alkış istemedi! 18.09.2025 | 22:27
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 02:22
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 18.09.2025 | 22:21
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video 01:02
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video 18.09.2025 | 16:16
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 00:29
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 18.09.2025 | 16:16
İBB’nin atıl halde bıraktığı merkezde bin 500 öğrenci ders başı yaptı | Video 03:46
İBB’nin atıl halde bıraktığı merkezde bin 500 öğrenci ders başı yaptı | Video 18.09.2025 | 13:35
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 00:42
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 18.09.2025 | 13:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY