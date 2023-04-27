Video Yaşam Beşiktaş'ta taksi şoförü ile güvenlik görevlisi arasında ters yön kavgası kamerada | Video
Beşiktaş'ta taksi şoförü ile güvenlik görevlisi arasında ters yön kavgası kamerada | Video

Beşiktaş'ta taksi şoförü ile güvenlik görevlisi arasında ters yön kavgası kamerada | Video

27.04.2023 | 09:53

BEŞİKTAŞ'ta bir AVM'nin önünde çalışan güvenlik görevlisi ile taksi şoförü arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Tartışma dün öğle saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, AVM önünde bulunan bir güvenlik görevlisi ile taksi şoförü arasında taksi sürücüsünün ters yönden gelerek, yolcu almaya çalışması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Vatandaşlar ile AVM'nin diğer güvenlik görevlileri, kavga eden tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Kavga sırasında AVM'nin güvenlik görevlileri ile vatandaşlar bağıran taksi sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Çıkan kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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