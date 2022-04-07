Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısı çöktü! Ölümden koşarak böyle kurtuldular | Video
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Beşiktaş'ta tarihi binanın çatısının bir kısmında meydana gelen çökme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde binadan kopan parçaların hareket halindeki otomobilin üzerine düştüğü, o sırada orada bulunan 2 kişinin koşarak son anda kurtulduğu görülüyor.
DÜŞEN PARÇALARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDULAR
Facianın eşiğinden dönülen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çökmeyle birlikte ortalığı toz bulutunun sardığı, binadan kopan parçaların araçların üzerine düştüğü görülüyor. Çökme sırasında orada bulunan 2 kişinin ise son anda koşarak beton yığınının altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçların hasar gördüğü öğrenilirken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.