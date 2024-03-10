Video Yaşam Beşiktaş'ta tatlıcı aracına uyuşturucu baskını: Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı | Video
Beşiktaş'ta tatlıcı aracına uyuşturucu baskını: Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı | Video

Beşiktaş'ta tatlıcı aracına uyuşturucu baskını: Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı | Video

10.03.2024 | 10:41

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Levent'te şüphelendikleri 2 şahsın tatlıcı aracından yoğun koku gelmesi üzerine yaptığı aramada, tatlı tepsisinde çok miktarda esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şahıstan 1'i tutuklanırken, uyuşturuculara ise el konuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Levent'te yaptığı çalışmalar sonucunda tatlıcı aracında 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Bir süre aracı takip eden polis ekipleri, şahısların çevreden görüntü aldığını fark etti. Şahıslar indiğinde ise yanlarına giden polis, kimliklerini kontrol etti. Yapılan kimlik ve üst kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ ESRARLARI TATLICI TEPSİSİNDE YAKALADI
Bunun üzerine Beşiktaş polisi, araçta arama yapmaya başladı. Yoğun şekilde uyuşturucu madde kokusu gelmesinden şüphelenen polis, tatlıcı aracındaki tepsilere tek tek baktı. Tepsilerin birinde tatlı yerine poşet olduğunu gören polis, içerisine baktığında satışa hazır 18 parça halinde esrar ele geçirdi. Aramaların ardından araçtan inen Mustafa Mert T. ve Gürses Ö. gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 875 liraya ve 2 cep telefonuna da el konuldu.

TORBACILARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Şahıslarla birlikte toplamda 50.4 gram gelen esrar maddesi Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 2 torbacı şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan Mustafa Mert T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gürses Ö. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş’ta tatlıcı aracına uyuşturucu baskını: Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı | Video 01:02
Beşiktaş'ta tatlıcı aracına uyuşturucu baskını: Tepsiden tatlı yerine esrar çıktı | Video 10.03.2024 | 10:41
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın | Video 03:00
Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın | Video 10.03.2024 | 08:31
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı | Video 03:57
Park yeri yüzünden komşusuna kızdı, araca kurşun yağdırdı | Video 10.03.2024 | 08:31
Eskişehir’de feci kaza! 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 02:58
Eskişehir'de feci kaza! 190 kilometre hızla direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video 10.03.2024 | 08:31
Muhalif medyanın ’Lösante Hastanesi’ çarpıtmasına Bakan Koca’dan net yanıt: Bunu istismar etmemeliler 01:25
Muhalif medyanın 'Lösante Hastanesi' çarpıtmasına Bakan Koca'dan net yanıt: Bunu istismar etmemeliler 09.03.2024 | 21:11
7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar 00:56
7 yıldır iyiliğin yolunu sürüyorlar 09.03.2024 | 20:19
Kaldırımda yürüyen komşusuna böyle saldırdı! | Video 00:53
Kaldırımda yürüyen komşusuna böyle saldırdı! | Video 09.03.2024 | 15:35
Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:30
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama | Video 09.03.2024 | 15:34
D100’de tır bariyerlere böyle çarptı: 2 yaralı | Video 00:32
D100'de tır bariyerlere böyle çarptı: 2 yaralı | Video 09.03.2024 | 15:12
Kadıköy’de taksiciyi bıçaklayan 3 çocuk şahıs yakalandı | Video 03:47
Kadıköy’de taksiciyi bıçaklayan 3 çocuk şahıs yakalandı | Video 09.03.2024 | 14:15
Tokat’ta tefecilik ve tehdit operasyonu: 9 şüpheli yakalandı 4’ü tutuklandı | Video 01:46
"Tokat'ta tefecilik ve tehdit operasyonu: 9 şüpheli yakalandı 4'ü tutuklandı | Video 09.03.2024 | 14:08
Siverek’te polise ateş açan şahıs gözaltına alındı | Video 01:23
Siverek’te polise ateş açan şahıs gözaltına alındı | Video 09.03.2024 | 13:51
Mobilya eşyaları arasında 557 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:50
Mobilya eşyaları arasında 557 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 09.03.2024 | 13:47
Bitlis’te 1 ayda 18 organizatör ve 197 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:30
Bitlis’te 1 ayda 18 organizatör ve 197 düzensiz göçmen yakalandı | Video 09.03.2024 | 13:14
Eyüpsultan’da motosikletli sürücünün tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:14
Eyüpsultan’da motosikletli sürücünün tek tekerli tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 09.03.2024 | 11:53
Kuzey Marmara Otoyolunda 318 km hızla makas atan sürücüye 14 bin 258 TL ceza | Video 00:28
Kuzey Marmara Otoyolunda 318 km hızla makas atan sürücüye 14 bin 258 TL ceza | Video 09.03.2024 | 11:41
Daha önce kaçırdığı kızın ailesinin evini basıp, dehşet saçtı! 3 ölü, 1 yaralı | Video 01:01
Daha önce kaçırdığı kızın ailesinin evini basıp, dehşet saçtı! 3 ölü, 1 yaralı | Video 09.03.2024 | 11:32
30 ilde 5 gündür icra edilen FETÖ operasyonlarında 91 gözaltı | Video 01:01
30 ilde 5 gündür icra edilen FETÖ operasyonlarında 91 gözaltı | Video 09.03.2024 | 11:21
Elazığ’da seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü | Video 00:29
Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü | Video 09.03.2024 | 11:07
Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video 01:19
Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı | Video 09.03.2024 | 10:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA