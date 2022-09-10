Video Yaşam Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın | Video
Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın | Video

Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın | Video

10.09.2022 | 21:38

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OTOMATİK OYNAT

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BEŞİKTAŞ'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti.

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Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki Oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi. Bünyesinde restoran da bulunan gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

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