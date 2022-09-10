Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın | Video 10.09.2022 | 21:38
05:38
Nebiyan Dağı Festivali renkli görüntülere sahne oldu | Video 10.09.2022 | 21:24
00:47
Isparta’da budama makaslı kavga: 3 yaralı | Video 10.09.2022 | 21:03
00:51
Diyarbakır’da cadde ortasında çatıştı: 3 kişi yaralandı | Video 10.09.2022 | 20:07
01:13
01:51
Konya’da şeker fabrikasındaki yangın söndürüldü | Video 10.09.2022 | 19:15
00:14
01:12
Malatya'da vinç devrildi: Yaralılar var | Video 10.09.2022 | 16:09
01:12
01:03
00:25
01:20
Alanya’da kadın hırsız lokantadan 25 kiloluk tüpü çaldı | Video 10.09.2022 | 15:32
00:57
817 gram altın çalan çırak ve ortakları yakalandı | Video 10.09.2022 | 15:30
00:18
Silahlı yol verme kavgasına iki gözaltı | Video 10.09.2022 | 15:21
00:22
Florya'da metrobüs arızası! Onlarca vatandaş yolda kaldı | Video 10.09.2022 | 15:16
04:24
02:57
00:36
Su şişesinde kaçak içki ticaretine polis darbesi | Video 10.09.2022 | 14:07
02:40
2 kişinin öldüğü kavgaya karışan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 10.09.2022 | 13:36
BEŞİKTAŞ'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti.