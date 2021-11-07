Beşiktaş’ta yakalanan yankesici kadın suç makinesi çıktı

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Beşiktaş’ta polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Emniyette çok sayıda kaydı bulunan kadın yankesici tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yanında bulunan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş Akmerkez Yolu Zorlu istikametinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği aracı durdurmak istedi. Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan Yağmur Ö. (27), Alaattin Ö. (31) ve Maviş Ç.'nin (29) üst aramaları yapıldı. Emniyette toplam 35 suç kayıtları olan şahıslar ve araçları Beşiktaş polisi tarafından didik didik arandı. Yapılan aramalarda araçtan Bahreyn uyruklu Muhanna Rashad A.R.S.A.'nın kimliğinin çıkması üzerine polis ekipleri şahısları gözaltına alarak geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan çalışmalarda şahısların Bahreyn uyruklu şahsı Beşiktaş Ortaköy'de yankesicilik yöntemiyle soydukları belirlendi.
SUÇ MAKİNESİ YANKESİCİ KADIN TUTUKLANDI
Hırsızlığın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yağmur Ö. tutuklanırken, Alaattin Ö. ve Maviş Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.