Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret | Video
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Beşiktaş'ta yaşlı bir kadın kaldırımda bekleyen başörtülülere hakaret etti. Kadının, "Kenar mahallenin karıları, pislikler. Sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" sözleri cep telefonu kameralarına yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.
Beşiktaş'ta yaşlı bir kadın, başörtülü bir grup kadına ve kız çocuğuna hakarette bulundu. Yaşlı kadın, başörtülü kadınlara hakaret ederek, "Siz evinize gidin. Kenar mahallenin kızları. Surata bak. Siz mahalle, sokak kadınısınız. Ben Ortaköy'de oturuyorum" ifadelerini kullandı. O anlar O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepki topladı.