Video Yaşam Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı! Şişe fırlatıp burnunu kırdılar | Video
Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı! Şişe fırlatıp burnunu kırdılar | Video

Beşiktaş’ta yüksek ses ihbarına giden polise saldırı! Şişe fırlatıp burnunu kırdılar | Video

01.08.2023 | 10:15

Beşiktaş İskele Meydanı’nda gitarla yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık veren ve para toplayan alkollü gruba, vatandaşın ihbarı üzerine polis uyarıda bulundu. Uyarılara küfür ve hakaretle karşılık veren grup, polis ve bekçilere şişe fırlatarak saldırdı. Şahıslardan biri polis memurunun burnunu yumruk atarak kırarken, direnen 7 şahıs Beşiktaş polisi tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edilirken, yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beşiktaş İskele Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 kişilik alkollü bir grup, sokak müzisyenliği adı altında gitar çalıp vatandaşlardan para toplamaya başladı. Ancak yüksek ses çıkartan gruptan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.

UYARAN POLİSLERE KÜFÜR VE HAKARET ETTİLER
Bunun üzerine çıkan tartışmada şahıslar, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı. Arbede esnasında şahıslardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

ŞİŞE FIRLATIP POLİS MEMURUNUN BURNUNU KIRDI
Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, grup uyarıya gelen polislerin üstüne yürüyor. Şahıslardan biri alkol şişesini polise fırlatıyor. Ardından gruptaki bir şahıs polise memuruna yumruk atıyor. Daha sonra da şahıslar polis tarafından etkisiz hale getiriliyor.

BURNU KIRILAN POLİS MEMURU AMELİYAT OLACAK
Beşiktaş polisi tarafından etkisiz hale getirilen 7 şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burnu kırılan polis memuru ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altındı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşıldı.

POLİSE SALDIRAN GRUP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 7 şahsa, "görevli memura mukavemet", "tehdit ve hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Serhat Y.'nin ise "tehdit ve hakaret" suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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