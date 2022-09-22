Beşiktaş’taki feci kazada acı haber! 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video

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Dolmabahçe seyir halinde olan iki motosikletlinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki gencin ardından, ağır yaralı olan 19 yaşındaki bir genç de hayatını kaybetti. Diğer ağır yaralı gencin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
19 YAŞINDAKİ GENÇ DE HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatih Çakıllı'yı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Ahmet Said Ceylan Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Edip Said C. ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Çakıllı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı Ahmet Said Ceylan'ın ve Edip Said C.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Hastanede 2 gündür tedavi gören Ahmet Said Ceylan'ın dün sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edip Said C.'nin ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.