Video Yaşam Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı | Video

Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı | Video

Beşiktaş’taki lüks otelde iş adamının öldüğü olayın detayları ortaya çıktı | Video
26.03.2021 | 14:25

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Beşiktaş'taki lüks bir otelde arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği esnada tabancayla vurularak ağır yaralanan Azerbaycanlı iş adamı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri odada bulunan 3’ü kadın 6 kişiyi gözaltına alırken olay esnasında iş adamının silahının namlusunda mermi olmadığını sandığı, odadakilerin “Şeytan doldurur” demesine rağmen tetiğe basarak kaza sonucu olayın yaşandığı ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu iş adamı 40 yaşındaki Nihat Aliyev, 6 arkadaşıyla birlikte otele geldi. Grup burada eğlendikten sonra Aliyev, 3'ü kadın 6 arkadaşıyla birlikte odasına geçti. Bir süre geçtikten sonra odadan silah sesleri duyuldu. İçeriye giren otel görevlilerinin, Aliyev'in başından ağır şekilde yaralandığını görmeleri üzerine sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı iş adamını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan iş adamı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ŞEYTAN DOLDURUR DEDİK AMA DİNLEMEDİ"
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek iş adamının yanında bulunan 3'ü kadın 6 arkadaşı ve 4 otel çalışanının ifadesine başvurdu. Gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürülen 6 kişi, ifade verecek olayın detaylarını anlattı. Şahıslar ifadesinde akşam saatlerinde birlikte otele geldiklerini, eğlendikten bir süre sonra odaya geçtiklerini daha sonra Aliyev'in belinden tabancasını çıkarttığını söyledi. Daha sonra silahlı çıkartan iş adamının şaka amaçlı silahlı şakağına dayağını namluda mermi olmadığını söylediği esnada odadakilerin ise, "şeytan doldurur" dediği ardından iş adamının tetiği çektiği ve silahın patlaması sonucu olayın kaza sonucu yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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