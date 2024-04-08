Video Yaşam Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden Onur Aladağ'ın eniştesi konuştu | Video
Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden Onur Aladağ'ın eniştesi konuştu | Video

Beşiktaş'taki yangın faciasında hayatını kaybeden Onur Aladağ'ın eniştesi konuştu | Video

08.04.2024 | 15:44

Beşiktaş’taki yangın faciasında hayatını kaybeden gece kulübünün DJ’yi Gökay Tevlek ve marangoz Onur Aladağ için Sarıyer'de mevlit düzenlendi. Onur Aladağ’ın eniştesi Hamdi Yıldız, "Çok üzgünüz sabah akşam mezarlıktayız. Sorumlular ceza alsın” dedi. Acılı ailelerin avukatı ise dava süreciyle ilgili konuştu.

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Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katındaki eğlence mekanında tadilat çalışmaları esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden gece kulübünün DJ'yi Gökay Tevlek ve marangoz Onur Aladağ için mevlit düzenlendi. Sarıyer Merkez Camii'nde düzenlenen mevlide baba Yücel Tevlek, Onur Aladağ'ın eniştesi Hamdi Yıldız, ailenin avukatı Iyav Çimen, yakınları katıldı. Baba Yücel Tevlek'in bitkin olduğu görüldü. Mevlitte hayatını kaybeden 29 kişi için dualar okundu. Sarıyer Müftüsü Mehmet Muslu okunan yangında hayatını kaybedenler için, "Şehit oldular Allah onları şehitlerin ve sıddıkların mertebesine eriştirsin" dedi.

"Sorumlular ceza alsın, çok üzgünüz"
Mevlidin ardından konuşan Onur Aladağ'ın eniştesi Hamdi Yıldız ise, "Ne diyebilirim ki 19 yaşında çocuk. Perişan haldeyiz. Sorumluların cezalarını çekmeleri lazım. Çok üzgünüz sabah akşam mezarlıktayız. Sorumlular cezalarını alsın" diye konuştu.
Acılı ailelerin avukatı konuştu
Acılı ailelerin avukatlığını yapan Iyaz Çimen dava süreciyle ilgili ise, "Yeterli tedbirlerin alınmaması ve yangın çıkışlarının uygun durumda olmaması, yapılan tadilatın gerekli izinler çerçevesinde yapılmaması sebebiyle bu acı olay gerçekleşti. Gerekli tedbirler alınsa bu can kayıpları yaşanmayacaktı. Bizim buradaki hukuki mücadelemiz kimin bu olayda ihmali varsa bunların tespit edilip cezalandırılmasını sağlamak ve tekrar aynı mağduriyetlerin yaşanmasına engel olmaktır. Burada 'taksirle adam öldürme' suçunun oluştuğunu söyleyebiliriz. Taksirle adam öldürmenin cezası 2 ila 6 yıl arası hapis cezasıdır. Ancak olayda birden fazla kişi zarar gördüğü için verilecek ceza 6 ila 15 yıl arası olacaktır. Mağduriyetlerin ağır olmasından kaynaklı, hakimin ceza takdir ederken üst sınıra yaklaşması gerekmektedir" dedi.

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