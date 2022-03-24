Beslediği şahini sırtında ve başında taşıyor | Video

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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde Karayolları'nda çalışan işçi Adnan Çağran'ın, üç yıl önce yol kenarında bularak beslediği şahin, yanından ayrılmıyor. 'Reis' adı konulan şahin, acıktıkça geldiği Çağran ve arkadaşları tarafından baş ve sırtlarında dolaştırılarak besleniyor.
Adnan Çağran'ın şahinin sırtında ve başında gezdiği anlara ilişkin olarak cep telefonuyla çektiği videoları ise sosyal medyada beğeni topluyor.