Beton bariyerlere çarpıp takla attı, 200 metre sürüklenen araçtan sağ çıktı | Video
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Kartal Yeni soğanlık TEM bağlantı yolu İstanbul istikametinde alkollü olduğu iddia edilen sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybedip önce beton bariyerlere çarptı ardından taklalar atarak 200 metre sürüklendi.
Kaza, 00.00 sıralarında Kartal TEM bağlantı yolu Yeni Soğanlık sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Alkollü olduğu ileri sürülen otomobille seyir halinde olan sürücü Mustafa Turan'ın kullandığı otomobil TEM Bağlantı yolu Yeni Soğanlık sapağında aşırı hızdan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Beton bariyerlere çarparak taklalar atan otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra beton bariyere girerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araçtan çıkardıkları sürücü Mustafa Turan'ı sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yol bakım ekipleri kaza sonrası çevreye saçılan otomobil parçalarını ve kazanın yaşandığı bölgede akaryakıt dökülmesi sonucu başka bir kaza yaşanmaması için kumlama ve temizlik çalışması yaptı. Polis ekipleri yaşanan kazanın ardından inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılmasın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.