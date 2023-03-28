Video Yaşam Beton mikseri otomobile çarptı; Anne öldü, oğlu yaralandı | Video
Beton mikseri otomobile çarptı; Anne öldü, oğlu yaralandı | Video

Beton mikseri otomobile çarptı; Anne öldü, oğlu yaralandı | Video

28.03.2023 | 14:12

Denizli’de beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada anne olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen annenin oğluyla birlikte torununu görmeye gittiği, ardından ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hacıeyüplü Caddesi üzerine ilerleyen A.K. (40) idaresindeki beton mikseri, Akça Caddesinde seyreden Ömer Aydoğan (49) kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Aydoğan ve annesi Nevriye Aydoğan (73) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Nevriye Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi, oğlunu ise Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu annenin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alır almaz olay yerine gelen aile yakınlarının saldırdığı beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kazada ölen kadının oğluyla birlikte torununu görmek için evden çıktığı, torununu gördükten sonra ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beton mikseri otomobile çarptı; Anne öldü, oğlu yaralandı | Video 00:53
Beton mikseri otomobile çarptı; Anne öldü, oğlu yaralandı | Video 28.03.2023 | 14:12
Aranan dolandırıcı Şanlıurfa’da yakalandı | Video 00:55
Aranan dolandırıcı Şanlıurfa'da yakalandı | Video 28.03.2023 | 13:57
Bursa’da iftar sonrası alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü | Video 01:19
Bursa'da iftar sonrası alacak-verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü | Video 28.03.2023 | 13:01
Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video 06:53
Su borusu asfaltı böyle patlattı, 7 katlı bina şelaleye döndü | Video 28.03.2023 | 12:50
İstanbul’da sahte kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen 2 kişi yakalandı | Video 05:13
İstanbul'da sahte kimlik ve sürücü belgesi düzenleyen 2 kişi yakalandı | Video 28.03.2023 | 12:44
Terör örgütüne operasyon: 4 gözaltı… | Video 00:36
Terör örgütüne operasyon: 4 gözaltı… | Video 28.03.2023 | 10:25
Değnekçiler suçüstü yakalandı | Video 00:21
Değnekçiler suçüstü yakalandı | Video 28.03.2023 | 10:25
2020 Elazığ depreminin yaraları sarıldı! TOKİ Elazığ depreminde konutları hızla inşa etti | Video 04:27
2020 Elazığ depreminin yaraları sarıldı! TOKİ Elazığ depreminde konutları hızla inşa etti | Video 28.03.2023 | 12:14
Pendik’teki otel yangınına ilişkin 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 06:00
Pendik’teki otel yangınına ilişkin 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 28.03.2023 | 11:14
Çocukları sopa ile döven servis şoförü adliyeye sevk edildi | Video 02:12
Çocukları sopa ile döven servis şoförü adliyeye sevk edildi | Video 28.03.2023 | 10:36
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı | Video 00:52
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 30 şahıs tutuklandı | Video 28.03.2023 | 10:19
Tankerin çarptığı traktör ters döndü; 1 ağır yaralı | Video 01:34
Tankerin çarptığı traktör ters döndü; 1 ağır yaralı | Video 28.03.2023 | 10:03
Mersin’de fuhuş operasyonu: 2’si ev hapsi, toplam 13 tutuklu | Video 02:13
Mersin'de fuhuş operasyonu: 2'si ev hapsi, toplam 13 tutuklu | Video 28.03.2023 | 10:03
Depremin vurduğu Hatay’da göç eden turnalardan görsel şölen | Video 03:38
Depremin vurduğu Hatay’da göç eden turnalardan görsel şölen | Video 28.03.2023 | 09:55
Durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 01:28
Durdurulan tırın dorsesinde 32 kilogram skunk ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 28.03.2023 | 09:54
İSTANBUL TOKİ arsa kura sonuçları sorgula! İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilenlerin isim listesi | Video 01:13
İSTANBUL TOKİ arsa kura sonuçları sorgula! İşte TOKİ İstanbul arsa kura sonuçları ve kabul edilenlerin isim listesi | Video 28.03.2023 | 09:54
Cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu | Video 00:24
Cinayet sanığı serbest bırakıldı, dışarıda 2 kişiyi daha vurdu | Video 28.03.2023 | 09:18
Mahalleli drift atanlardan dert yandı, otomobil evin bahçesine düştü | Video 02:59
Mahalleli drift atanlardan dert yandı, otomobil evin bahçesine düştü | Video 28.03.2023 | 09:14
Küçükçekmece’de servis aracında çocukları sopayla döven servisçi yakalandı | Video 02:01
Küçükçekmece’de servis aracında çocukları sopayla döven servisçi yakalandı | Video 28.03.2023 | 08:43
Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video 02:02
Sultangazi’de kamyon ticari taksinin üstüne devrildi: 3 yaralı | Video 28.03.2023 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA