Beton mikseri otomobile çarptı; Anne öldü, oğlu yaralandı | Video
Denizli’de beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada anne olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen annenin oğluyla birlikte torununu görmeye gittiği, ardından ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.
Acı haberi alır almaz olay yerine gelen aile yakınlarının saldırdığı beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kazada ölen kadının oğluyla birlikte torununu görmek için evden çıktığı, torununu gördükten sonra ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.
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