Video Yaşam Beton mikserinin altında ölen anne toprağa verildi | Video
Beton mikserinin altında ölen anne toprağa verildi | Video

Beton mikserinin altında ölen anne toprağa verildi | Video

07.03.2023 | 14:54

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kızını kurtararak kendisi beton mikserinin altında kalarak ölen anne gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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Kaza, 6 Mart'ta Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Karaağaç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah T. yönetimindeki beton mikseri, 7 Eylül yolundan Karaağaç yoluna döndüğü sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'i (19) altına alarak sürüklemeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar ise beton mikserinin şoförü Abdullah T.'yi uyararak durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin altında sıkışan anne Ayşe İşnel itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarılırken, kızı Emine Nehir hafif sıyrıklarla aracın altından çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan anne Ayşe İşnel, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis ekipleri tarafında gözaltına alındı.

Kazaya tanık olan vatandaşların ifadelerine göre anne Ayşe İşnel'in kızı Emine Nehir İşnel'i iterek kamyonun altında kalmasını engellediği öğrenildi.
Anne İşnel toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden anne Ayşe İşnel'in cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. İşnel için Şeyhsinan Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende annesinin hayatımı kurtardığı Emine Nehir İşnel güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze töreni sonrası anne Ayşe İşnel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Alaşehir Belediye Başkan vekili Erdil Dağdelen, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Manisa KOM Müdürü Ömer Ceylan, Manisa Trafikten Sorumlu Müdür yardımcısı İlker Çetinkaya, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, eşi polis memuru Özgür İşnel, babası Osman Kuşlu, annesi Emine Kuşlu ve akrabaları katıldı.

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