Beton mikserinin altında ölen anne toprağa verildi | Video
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kızını kurtararak kendisi beton mikserinin altında kalarak ölen anne gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Kazaya tanık olan vatandaşların ifadelerine göre anne Ayşe İşnel'in kızı Emine Nehir İşnel'i iterek kamyonun altında kalmasını engellediği öğrenildi.
Anne İşnel toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden anne Ayşe İşnel'in cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. İşnel için Şeyhsinan Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törende annesinin hayatımı kurtardığı Emine Nehir İşnel güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze töreni sonrası anne Ayşe İşnel Yeni Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Alaşehir Belediye Başkan vekili Erdil Dağdelen, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Manisa KOM Müdürü Ömer Ceylan, Manisa Trafikten Sorumlu Müdür yardımcısı İlker Çetinkaya, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, eşi polis memuru Özgür İşnel, babası Osman Kuşlu, annesi Emine Kuşlu ve akrabaları katıldı.
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