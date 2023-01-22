Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde beton mikseri sağında seyir halindeki otomobili trafik lambasına sıkıştırdı. Hazır beton mikserinin sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.
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