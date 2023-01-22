Video Yaşam Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi | Video
Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi | Video

Beton mikserinin çarptığı otomobil trafik ışığına vurarak durabildi | Video

22.01.2023 | 11:57

Antalya’nın Manavgat ilçesinde beton mikseri sağında seyir halindeki otomobili trafik lambasına sıkıştırdı. Hazır beton mikserinin sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.

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Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet Duman'ın kullandığı 42 AJR 781 plakalı beton mikseri, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde trafik lambalarına geldiğinde Mustafa Hançer'in kullandığı 07 MMZ 52 plakalı otomobili mikser ile trafik lambasının direği arasına sıkıştırdı. Kazada, mikser ile direk arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Mustafa Hançer, şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Öte yandan kazanın ilk başlangıç anı, yol kenarında bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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