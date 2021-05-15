Video Yaşam Betonu delen domates görenleri şaşkına çeviriyor | Video

Betonu delen domates görenleri şaşkına çeviriyor | Video

Betonu delen domates görenleri şaşkına çeviriyor | Video
15.05.2021 | 10:45

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Adana’nın Kozan ilçesinde bir evin beton balkonunda çatlatan çıkan domates görenleri şaşkına çevirdi.

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Adana'nın Kozan ilçesinde Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesinde Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden emekli ev sahibi Mahmut Ok'un oturduğu 3 katıl evin birinci katının balkonunda domates çıktı. Ok, kendisinin de ilk gördüğünde çok şaşırdığını meslek hayatında böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi. Ok eşi ile birlikte pandemide tam kapanma döneminde domates fidesinin yeşermesini takip ettiğini belirterek, "Böyle şeylere çok merakım vardır. 3 aydır bu fidenin yetişmesi için uğraştım. Burada hiç toprak yok tamamen beton. Betonun içinde burada yıkanan sulardan vitaminini alıyor. Organik yerli domates. Ben doğayı çok seviyorum. Hatta bahçemde yetişen bir incir ağacının bir kökünden 5 çeşit incir çeşidi bulunuyor. Her mevsim incir alıyorum. Bu domates bana moral oldu pandemide. İlk hasadını yaptım bu ikinci hasat. Bu domateste gübre yok hiçbir şey yok. Görenler şakına dönüyor. Dün belki 50 kişi gelip baktı. Bu domates yerli yayla domatesi" dedi.

Komşusu Oğuz Yılmaz ise şakına döndüklerini ifade ederek, "Benim hobi bahçem var vermediğim gübrem yok ama bu olacak şey değil" diye konuştu.
Mahmut Ok'un kızı Nevin Yılmaz ise Allah'ın bir lütfu olduğunu ifade ederek, "Bu domates ile pandemide ailecek büyük sevinç yaşadık. Olmayacak şey yok dedik. Şaşırdık incelemeye aldık içinde toprak falan yok evin yıkama suları ile olan bir domates" diye konuştu.

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